Atelier Elément Humain à Sophia : les 3 besoins fondamentaux

"Atelier Elément Humain, les 3 besoins fondamentaux pour se sentir Bien" : c'est le thème d'un nouvel atelier au Learning Centre SophiaTech qui se tient demain, mercredi 22 novembre à 18h30. Gratuit. Créée par Will Schutz, PhD de Psychologie mais aussi statisticien, L’Elément Humain® fait le lien entre estime de soi, performance individuelle et réussite collective. Se (re)découvrir, mieux se connaître pour faire des choix plus éclairés, être mieux avec soi-même et les autres. Le modèle est utilisé par la NASA, Boeing, de grands groupes comme de petites structures qui mettent l’Homme au cœur de leur réussite.

Cet atelier donnera l'occasion de vivre une expérience originale, prendre conscience de soi en interaction avec les autres. Il vous révèlera également les 3 besoins fondamentaux que nous avons tous et qui permettent à une entreprise de créer un climat de travail agréable et productif et à chacun de mieux se comprendre et comprendre les autres. Animation par Sandrine, Coach certifiée Elément Humain de Will Shutz, et fondatrice de Human Believer