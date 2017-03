Attention tempête : "vigilance orange" jusqu'à mardi matin!

Météo France a placé le département des Alpes-Maritimes ainsi que celui du Var en vigilance orange "vents violents " à partir d'aujourd'hui à 16 heures et cela jusqu'à demain mardi 7 mars à 10 heures. A partir de 17 heures ce lundi, les conditions météorologiques devraient se dégrader avec des rafales de vent allant jusqu’à 100 km/ heure qui vont notamment affecter le littoral des Alpes-Maritimes. Nice a ainsi activé dès 17 heures la cellule de crise du PC Communal située en Mairie afin de mobiliser les équipes et coordonner aux mieux les actions des services sur l’ensemble du territoire si nécessaire.

Par précaution, plusieurs mesures ont été déjà prises en début d'après-midi:

- Le service des Espaces-Verts de la Ville de Nice a anticipé la fermeture de tous les jardins municipaux – y compris la Promenade du Paillon, à partir de 14 heures, ce jour, pour une fermeture totale à 16 heures. Une information est affichée à l’entrée principale de chaque jardin mentionnant la fermeture exceptionnelle.

- Les accès au littoral de Nice sont maintenus fermés à toute personne sur les secteurs suivants :

les plages naturelles de La Lanterne Carras à Castel au droit de la Promenade des Anglais et du Quai des Etats-Unis ;

le site de mise à l’eau des Bains Militaires au droit du Boulevard Franck Pilatte ;

les sites de mises à l’eau de La réserve et de Coco Beach au droit du Boulevard Franck Pilatte ;

le sentier littoral du Cap de Nice au dessous de l’avenue Jean Lorrain et des boulevards Maurice Maeterlinck et Princesse Grace de Monaco.

Il est conseillé de limiter les déplacements et plus particulièrement sur les zones exposées et un appel à la prudence est lancé. Si la tempête devrait faiblir en deuxième partie de la nuit, les vents resteront forts jusque dans la matinée.