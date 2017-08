Auto-entrepreneurs: le plafond du chiffre d'affaires doublé en 2018

FEDAE : "l'émergence d'une force économique majeure" "C’est l’aboutissement d’un combat de longue date, c’est l’émergence d’une force économique majeure" estime Grégoire Leclercq, Président de la FEDAE. Cette revalorisation est bénéfique pour l'économie française et ses acteurs selon la FEDAE. Pour plusieurs raisons : "il devient possible d’entreprendre une activité qui génère des recettes conséquentes tout en bénéficiant de la simplicité du régime de l’auto-entreprise,

elle permet à certains artisans ou commerçants au régime de droit commun de bénéficier de la simplicité du régime, et ainsi de cesser les oppositions stériles entre régimes,

elle est rentable pour les finances publiques : les recettes sociales seront améliorées à hauteur de 100 millions d’euros supplémentaires et la durée de vie des entreprises qui restaureront ainsi leur trésorerie, suivra la même tendance."