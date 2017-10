Autoconsommation : ValEnergies couple son Ellybox avec Tesla

Leader du solaire en autoconsommation, la société ValEnergies à Mouans Sartoux vient d'associer sa solution Ellybox au stockage d'énergie Powerpack de Tesla Energy, en équipant l’entreprise Préfal de menuiserie industrielle. Cette première en France dans l'utilisation du Powerpack de Tesla permet non seulement de produire et consommer mais également de stocker l'énergie dans des batteries.

Voilà de quoi donner une belle visibilité à ValEnergies, et à son EllyBox, sa solution d'autoconsommation d'énergie. La société de Mouans-Sartoux, qui s'est affirmée comme leader du solaire en autoconsommation, vient de s’associer à la solution de stockage d’énergie Powerpack de Tesla Energy, en équipant l’entreprise Préfal. Ce chantier, de plus, est la première installation de la batterie Tesla Powerpack en France. Un couplage entre EllyBox et Powerpack qui a pour objectif d'augmenter la part d’énergie solaire produite et consommée sur le site, en stockant l’excédent sur place (sur la photo ci-dessus, Olivier Béchu directeur général de ValEnergies présentait Ellybox lors du dernier salon Innovative City, en juin à Nice).

Une meilleure utilisation de l'énergie solaire

Couplée aux batteries Powerpack Tesla, la nouvelle version d’Ellybox permet en effet aux entreprises dotées du système de mieux utiliser l’énergie solaire. Elles peuvent ainsi produire, consommer mais aussi stocker l’énergie. L’entreprise de menuiserie industrielle Préfal, fabricant de fenêtres, utilisait la solution Ellybox depuis déjà deux ans, sur son site de Mouans Sartoux dans la zone de l'Argile. Elle a décidé cette fois d’aller plus loin dans sa volonté de maîtrise énergétique en intégrant la nouvelle version Ellybox couplée aux batteries de stockage Tesla.

Ce premier chantier concrétise donc l’association des batteries de stockage Tesla avec la solution de ValEnergies qui a installé en toiture de ce site industriel 5 îlots Ellybox. Pour Préfal, c'était l'occasion de franchir un cap dans sa démarche de développement durable et, sur le plan économique, d'effacer plus de 50% de sa consommation électrique !

Une solution d'autoconsommation sans investissement financier pour les entreprises

Marque de ValEnergies, Ellybox permet aux entreprises d’accéder gratuitement à l’autoconsommation en toute simplicité, sans démarche administrative, sans coût d’installation, ni aucun frais supplémentaire. Comme Olivier Béchu, directeur général le présentait entre autres lors du salon Innovative City de Nice en juin dernier, pour bénéficier de l'autoconsommation solaire l'entreprise n'a plus à investir (le système s'adresse aux industriels, grandes entreprises, bâtiments commerciaux, ayant une facture énergétique d’au moins 35 K€ H.T./an et disposant d’une surface disponible d’au moins 300 m2 au sol ou en toiture). C'est ValEnergies qui gère la partie technique et administrative : l'obtention des autorisations, l'installation des panneaux solaires, de la box et la maintenance. L'entreprise qui utilise l'énergie ainsi produite en autoconsommation, bénéficie de son côté d'une tarification en dessous du prix du réseau.

Ce type de contrat a été mené notamment pour l'équipement de Whome, les locaux de l'entreprise WIT, un autre acteur du développement durable installé aux Bosquets à Nice. 125m2 de panneaux solaires posés en toiture permettent depuis le printemps dernier de produire près de 20% de l’électricité de cette entreprise qui développe des solutions technologiques pour améliorer les performances techniques et énergétiques des bâtiments.