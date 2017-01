Avant Las Vegas, la start-up niçoise Graalphone fait déjà le buzz

Présente au CES de Las Vegas qui s'ouvre demain jeudi, Graalphone, la start-up de Raoul Parienti attire déjà beaucoup de regard autour de son appareil 4 en 1. Il permet d'avoir dans la poche tout son bureau avec un ordinateur PC doté d'un écran Full HD de 7 pouces et d'un clavier physique complet, une tablette, un smartphone 5 pouces et un appareil photo 3D zoom optique 5X et flash. Le "graal"!

Avant même l'ouverture du CES de Las Vegas demain jeudi 5 janvier, c'est une start-up de la French Tech Côte d'Azur qui fait le buzz chez les "geeks" français : Graalphone à Nice. Lancé par Raoul Parienti, l'homme aux 150 brevets, la star des concours Lépine, ce "graal" du smartphone a de quoi intriguer : à l'image du couteau suisse, il réunit dans un seul produit un ordinateur et une tablette 7 pouces, un smartphone 5 pouces indépendant et un appareil photo 3D zoom optique 5X et flash. A noter encore deux choses : la tablette bénéficie d'un écran auto-stéréoscopique qui permet de visionner la 3D sans lunette (comme sur la 3DS de Nintendo) et deux systèmes d'exploitation coexistent avec Windows10 pour l'ordinateur et Android pour la tablette et pour le téléphone.

Bref une sacrée compilation qui attire tous les regards et devrait amener beaucoup de visiteurs à l'Eureka Park du CES ou Graalphone se retrouvera en compagnie de sept autres start-up de la French Tech Côte d'Azur (Greenerwave, Key Infuser, Myxyty, Rifft, Sensineo, Spin-of Finger Tips et Ziblue). L'idée de Raoul Parienti a été de permettre à chacun d'emmener dans sa poche un PC, une tablette, un smartphone et un appareil photo numérique. Le bureau complet même si un écran 7 pouces reste un peu juste pour un PC. S'il existe déjà sur le marché des appareils hybrides, notamment PC avec clavier physique, tablette et photo, en revanche le concept a été poussé plus loin avec le rajout d'un smartphone 5 pouces qui est inséré dans le PC et que l'on peut sortir à la demande.

Quand l'appareil est en disposition PC et fonctionne sous Windows 10, il est possible de faire coulisser l'écran pour le faire recouvrir le clavier et disposer ainsi d'une tablette qui, elle,passe alors sous Android. Si juste quelques indications ont été données sur les processeurs, le stockage et la connectivité de l'appareil, les professionnels attendent le CES pour en savoir un peu plus et obtenir des précisions. La sortie du Graalphone sur le marché est, elle, déjà annoncée pour la fin 2017. On sait aussi qu'l s'agira d'un produit 100% "made in France. En revanche on ne connait pas encore le prix de ce 4 en 1.

Découvrez le Graalphone en vidéo