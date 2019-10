Avec "Unleash The Geek", Amadeus joue la gamification pour recruter

Amadeus lance avec CodinGame le concours de code international “Unleash The Geek”. A partir d'aujourd'hui vendredi, jusqu'au 14 octobre, les salariés du groupe et les "geek" du monde entier pourront s'affronter dans un jeu où le code tient lieu de manette. L'occasion pour Amadeus de fidéliser ses équipes et séduire de nouveaux talents.

Vive le code gamifié ! Amadeus, le leader mondial des solutions technologiques pour l’industrie du voyage dont le plus grand centre de R&D est à Sophia Antipolis, lance avec CodinGame, plate-forme française de recrutement tech, la 5e édition d’une grande compétition de code gamifiée pour développeurs baptisée Unleash The Geek. Cet événement gratuit et ouvert à tous permettra à des joueurs du monde entier de défier les équipes techniques d’Amadeus pendant 10 jours à partir d'aujourd'hui vendredi 4 octobre et donc jusqu'au 14 octobre.

Un "team building" planétaire pour les équipes d'Amadeus

Le partenariat entre CodinGame et Amadeus n'est pas nouveau. Mais il se renforce à l'occasion de ce challenge. CodinGame, ne fait pas que proposer une plateforme de recrutement technique reconnue pour aider les entreprises à dénicher des talents et évaluer les compétences techniques des développeurs. En plus, il crée et propose des hackathons gamifiés à des fins de sourcing et de team building. Loin des classiques compétitions de code, l’objectif principal des challenges CodinGame est de proposer une expérience immersive et amusante pour les participants, des passionnés de programmation avides de se creuser la tête sur des problèmes algorithmiques complexes.

Pour la cinquième année consécutive, les deux entreprises travaillent en étroite collaboration pour organiser un événement de team building dédié aux équipes techniques d’Amadeus du monde entier. Le défi pour Amadeus, qui compte près de 19.000 employés dans plus de 190 pays travaillant sur de nombreux projets différents, est double : proposer un événement qui permette de rassembler ses employés sur tous les continents en encourageant les synergies entre les équipes, et se démarquer des hackathons traditionnels avec un format ludique et innovant.

Nouveau : Unleash The Geek s'ouvre au grand public

Les jeux de code comme Unleash The Geek ne se jouent pas avec une manette mais avec du code ! Les joueurs doivent créer des programmes d’Intelligence Artificielle (IA) avec pour objectif de proposer le code le plus performant pour atteindre le haut du classement. Au fur et à mesure des éditions, le challenge CodinGame Unleash The Geek est devenu l'événement incontournable pour tous les développeurs d’Amadeus, rassemblant plus de 500 participants sur une vingtaine de sites dans le monde.

Cette année, une nouveauté : Unleash The Geek s’ouvre au grand public. Des développeurs du monde entier pourront se joindre à la compétition pour jouer aux côté des équipes d’Amadeus. Cerise sur le gâteau, Amadeus offrira 5000 € de cadeaux aux 3 gagnants du concours.

La gamification pour séduire de nouveaux talents

Un mot sur les enjeux de la gamification. Elle pousse les joueurs à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Aussi est-elle de plus en plus utilisée dans le cadre du recrutement. Les développeurs, qui peuvent être difficiles à approcher, apprécient les jeux de code pour plusieurs raisons. Non seulement ils prennent du plaisir à s’y affronter, avec pour seule arme leurs compétences en programmation, mais ils trouvent aussi important que ces jeux n’aient rien à voir avec leur travail de tous les jours.

L’organisation d’un événement d’une telle ampleur est un signal positif et très fort pour les employés d’Amadeus mais aussi pour les candidats désirant rejoindre l’entreprise. “A l’heure actuelle, il n’a jamais été aussi simple pour un développeur de changer de job. Amadeus veut réellement attirer et fidéliser des développeurs compétents et passionnés. Avec l'événement Unleash The Geek, Amadeus tient sa promesse” commente Frédéric, CEO de CodinGame. A travers l’organisation de cette compétition de code internationale, Amadeus réalise aussi un doublé gagnant : fidéliser ses équipes et séduire de nouveaux talents.