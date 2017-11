Aviation : Cannes accueillera la spectaculaire Red Bull Air Race

Une première pour Cannes et la France avec le Championnat du monde de courses aériennes de vitesse : la Red Bull Air Race, pour la première fois de son histoire, fera étape en France. Cannes accueillera en effet les 21 et 22 avril l'une des huit manches de la saison 2018 ainsi que l'annonce en a été faite en début de semaine. Si les pilotes français étaient les plus représentées dans le championnat lors des saisons passées, les épreuves, très spectaculaires, ne s'étaient pas encore déroulées sur le territoire.

Chaque manche se déroule en deux temps : le samedi est consacré aux qualifications et le dimanche est réservé à la course. Les concurrents ont à parcourir, le plus vite possible, un circuit d'environ six kilomètres en passant par plusieurs portes matérialisées par des pylônes gonflables de 25 mètres de haut et celà à des vitesses de plus de 350 km/h à moins de trente mètres du sol. Le but est de réaliser le meilleur temps sur deux tours, en évitant de toucher les pylônes. Le spectacle se produira en baie de Cannes, à 150 mètres du rivage. Quelque 100.000 spectateurs sont attendus sur les deux jours.