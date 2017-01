AViSTO recrute 35 ingénieurs en informatique à Sophia Antipolis

Société d'ingénierie, spécialisée dans le développement de logiciels applicatifs, AViSTO prévoit de recruter à Sophia Antipolis tout au long de l'année 2017quelque 35 ingénieurs débutants ou expérimentés, issus d'écoles d'ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5). AViSTO Sophia recherche principalement des développeurs, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du développement logiciel, de la validation, du système, de l'intégration et de la sécurité. Tous les postes sont en CDI et "s'adressent à des ingénieurs passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être".

Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site carrières de la société : http://emploi.avisto.com/fr/all-jobs/.