Azur Pro Com' : Marie-Chantal di Martino Dhoste à la présidence

Marie-Chantal di Martino Dhoste est la nouvelle présidente d'Azur Pro Com', l’association des professionnels de la communication de la Côte d’Azur née en 2013 de la fusion entre l’Afrep et Fenêtre sur Com’. Responsable communication du groupe MediaSchool à Nice, elle a été élue pour un mandat de deux ans et remplace Chloé Fascio. Forte de de 160 membres, l'association organise de nombreux évènements chaque année autour de la communication, événements qui permettent aux membres de se retrouver et d’échanger tout en montant en compétences : #Sonicetweet, ateliers, formations, club des Dircom, Rencontres de la Communication et Palmes de la Communication.

Quant au Conseil d'administration de l'association, il est désormais composé de :