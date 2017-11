AzurProCom' : des Rencontres de la Com' "Au(tour) de la data"

C'est le temps fort de l'année pour tous les communicants azuréens regroupés dans AzurProCom’ : l'Association des Professionnels de la Communication de la Côte d’Azur organise ses 10èmes Rencontres de la Com’, ouvertes à tous, vendredi 24 novembre de 14 heures à 19h30 à l’aéroport de Nice (Business Center, T1) sur le thème "Au(tour) de la data". Un enjeu très actuel alors que la société est en pleine transformation digitale. Parmi les modifications majeures qu’apporte le digital en matière de relation-client, de communication, de consommation, de sécurité de l’information ou encore de développement économique, la "BIG DATA" est considérée comme l’enjeu des décennies à venir.

Les conséquences liées à ce qui représente un Eldorado du XXIe siècle sont considérables :

pour les entreprises, en matière d’adaptation à ce nouveau cadre de référence, mais aussi pour leurs capacités à utiliser les datas dans leur communication et leurs campagnes marketing

pour les pouvoirs publics, d’une part sous l’angle de la réglementation mais aussi en matière d’usage et de services

pour l’individu, dans son intérêt paradoxal à bénéficier d’un bien ou d’un service approprié tout en protégeant sa vie privée

pour les entrepreneurs dans le potentiel d’innovation, de développement et de création de biens/services en lien avec ces données

Les invités de l’édition 2017 sont issus de secteurs professionnels à la pointe de la Big Data : en amont (création de bases de données), au cœur (analyse et extrapolations) ou en aval (campagnes de marketing et de communication). Toutes les étapes et les principales utilisations des "big datas" seront ainsi au programme.

Rappelons qu'AzurProCom’ regroupe les professionnels de la communication de la Côte d’Azur au travers de l’ensemble des métiers du secteur. Tous les deux ans, l'association organise les Rencontres de la Communication. Ce rendez-vous s’adresse à un public large et entend lui proposer, au travers d’ateliers et conférences assurés par des experts, un éclairage sur une thématique ou une actualité concernant la communication mais ayant un impact bien plus large : économique, social, organisationnel, culturel,

Programme des rencontres du 24 novembre :

De 14h à 15h30 : 1ère conférence sur La Data, mode(s) d’emploi avec Denis Gaumondie , Quividi; Xavier Fischer , Datakalab; Emmanuel Pottier , Clear Channel

avec , Quividi; , Datakalab; , Clear Channel De 16h à 17h30 : 2ème conférence sur La Data comme business model avec Pascal Ruscica , Voxcracy; Georges Fritsch , Sentimantic

avec , Voxcracy; , Sentimantic 17h30 à 19h30 : ateliers et apéritif de fin

+ d'infos : www.azurprocom.fr/rencontres-de-la-com/2017