BA06 event 2018 : inscriptions ouvertes et premiers pitchs en ligne

Les inscriptions sont ouvertes pour BA06 event 2018. La 8ème édition de ce grand marché des start-ups et de l'innovation PACA aura lieu le mercredi 21 mars 2018 à Nice, de 9 à 19 heures dans les locaux de la CCI Nice Côte d'Azur. Mais déjà, les start-ups peuvent s'inscrire et se préparer à rencontrer investisseurs et donneurs d'ordres pour booster leur business. Les premiers "pitchs" sont d'ailleurs mis en ligne comme celui d'Attestis (superbe exercice) et la dernière session de coaching et de tournage aura lieu en mi-janvier. Au programme de BA Event le 21 mars, plus de 850 rencontres qualifiées, programmées et pitchées destinées à faciliter l'accès au marché, aux investisseurs, aux experts accompagnant et aux médias.

Pour s'inscrire

Visionnez les premiers Elevator Pitchs et n'hésitez pas à "liker" à partager vos pitchs préférés : cliquez ici. Vos votes permettront en partie aux 20 meilleures start-ups de pitcher en live le 21 mars prochain et de remporter des trophées et prix partenaires !