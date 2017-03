BA06 event : le grand bal des jeunes pousses azuréennes

Quelque 43 start-up, dont 60% qui n'ont jamais participé à l'événement, viendront à la rencontre des investisseurs, des accompagnateurs et des donneurs d'ordre le 22 mars à la CCI Côte d'Azur Nice pour le grand marché azuréen de l'innovation. L'occasion de rencontrer les futures pépites du territoire. Flash sur cette 7ème édition.

Au total 43 start-up azuréennes de tous secteurs d'activité, dont 60% qui n'ont jamais participé : c’est ce que réunira BA06 event, l'accélérateur de business, pour sa 7ème édition, le 22 mars de 8h30 à 19 heures dans les locaux de la CCI Nice Côte d’Azur à Nice (20 boulevard Carabacel). Autant d'entreprises qui couvrent des domaines d’activité variés dans les catégories Green Tech, Santé/Bien Etre, Produits&Services et TIC dont des services à la personne, à la santé et au bien-être/sport, à l’e-formation, au tourisme, au développement durable ainsi qu’à la sécurité. A noter aussi pour cette 7ème édition le retour d’entreprises innovantes dans la catégorie Industrie. Sur la photo, les participants qui ont témoigné : de gauche à droite, Julien Taboré (Oorikas), Philippe Bouquet de Jolinière (GLIM) Anne-Marie Randriamanandraitsiory (Eventiko) et Thomas Côte (Wever)

Objectif : concrétiser des opportunités d'affaires

BA06 event, qui réunit une équipe d'une trentaine de personnes, dont de nombreux bénévoles, est désormais bien inscrit dans le calendrier de l'innovation azuréenne. Lancé par Georges Dao avec le soutien de l'UPE06, de la CCI et des collectivités, c'est une journée unique de rencontres qualifiées (participation uniquement sur inscription) entre Entreprises Innovantes et acteurs de la chaîne de l'innovation, avec un seul objectif : concrétiser des opportunités d’affaires et booster le développement économique de notre région.

C'est cet objectif qui a été rappelé lors de la présentation de l'édition 2017 au CEEI de Nice, la pépinière de la Métropole. Quelques points ont aussi été soulignés. BA 06, comme l'a noté Christian Tordo, adjoint au maire de Nice, "joue un rôle majeur dans deux domaines : le financement des start-up du territoire, particulièrement dans la phase d'amorçage où il n'y avait pas auparavant de solutions et la mise en relation avec les donneurs d'ordres."

Une orientation renforcée vers les Donneurs d'ordre

Si les investisseurs sont toujours présents (25 financeurs et investisseurs cette année), prenant en compte le fait que le meilleur financement au démarrage est le premier client, BA06 Event a renforcé la présence des donneurs d'ordre. Il y en aura une trentaine le 22 mars. Autre apport important de l'événement : les pitchs. "Les jeunes entrepreneurs, contrairement à leurs homologues anglo-saxons, ne savaient pas se présenter", rappelle Jean-Pierre Mascarelli, président du SYMISA (Syndicat Mixte Sophia Antipolis) qui mesure le chemin parcouru à la qualité des pitchs que l'on peut découvrir sur le site de BA06.

Une culture du pitch (l'image des 2mn pour se présenter dans un ascenseur avec celui qui pourrait être votre plus gros client) qui reste centrale dans l'événement. Comme chaque année un jury sélectionné par catégorie "remettante" votera pour les entreprises Innovantes qu’ils estimeront les plus prometteuses en leur remettant lors de la clôture l’un des Trophées. Hormis le Trophée Elevator Pitch dont le vote a lieu en live, toutes les entreprises présentes peuvent remporter l’un des cinq Trophées (meilleur Elevator Pitch, investisseurs, Donneurs d’Ordres, Accompagnants, Investisseurs, Parrains)

La force des "rencontres qualifiées"

Enfin, la force de BA06 Event tient également dans ses rencontres qualifiées. Le nombre des rendez-vous planifiés est monté au fil des éditions. L'an dernier, sur 800 rencontres tout au long de la journée 650 RDV avaient été programmés à l'avance. Un travail préalable qui se retrouve le jour J avec l'occasion de tenir un maximum de rencontres "efficaces".

Le témoignage des participants

Les participants des précédentes éditions en tout cas ne regrettent pas d'avoir fait le voyage. "En 2015, nous avions été surpris du rythme très soutenu des RDV le jour J ! Puis l’excellente surprise est venue d’un coup de fil, un mois plus tard, d’un donneur d’ordre qui suite à notre prestation pitch en live, nous a contactés par la suite pour nous confier un projet ! Bilan : presque 20k€ de CA généré post-événement," témoigne Anne-Marie Randriamanandraitsiory, Directrice Générale Eventiko.

"La qualité des rendez-vous organisés en amont nous a permis de convaincre plusieurs entreprises de travailler avec nous, comme les laboratoires Ineldéa ou encore la start-up Navily, elle-même participante comme Entreprise Innovante", note Philippe Bouquet de Jolinière, Dirigeant de GLIM (traduction). "BA06 event nous a aidé à passer du stade Start up à celui de l'Entreprise. Nous allons notamment lancer très prochainement une plateforme pour s’entraîner à passer le code en ligne, monpermispascher.fr" pour Julien Tabore, Dirigeant Fondateur de Oorikas.

Côté Donneurs d'ordre, Nicolas Cappelaere, président des Laboratoires Ineldea a pu "identifier la start-up Oorikas avec laquelle nous avons développé notre plate-forme d’e-learning à destination des professionnels de santé. Nous avons aussi pu rencontrer la société de services linguistiques GLIM, à laquelle nous avons commencé à confier quelques missions spécifiques." Pour BA06 event, ce sont ses participants qui en parlent le mieux.