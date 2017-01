BA06 Event à Nice : une nouvelle vague de start-up à découvrir

C'est le grand marché annuel de l'innovation azuréenne. BA06 Event, dont la 7ème édition aura lieu mercredi 22 mars de 9 à 19 heures à Nice au siège de la CCI Nice Côte d’Azur (20 Bd Carabacel) réunit sur une journée de rencontres business entreprises innovantes, investisseurs, experts accompagnants, donneurs d’ordre, parrains et partenaires. L'occasion d'un large panorama sur la dernière vague de start-up de la région (plus de 40 start-up participantes). Au titre des points forts de la journée, figurent la présentation d’elevator pitchs en live, des rendez-vous individuels de 15 minutes pré-programmés (il y en a eu 850 l'an dernier!), des "Flash diag" proposés par les experts accompagnants, une remise de trophées, des cocktails et rencontres informelles.

Toute la dynamique entrepreneuriale de la région en un lieu unique !

En attendant mars, BA06 donne rendez-vous à tous les acteurs de l'innovation pour la finale France de Get in the Ring le 26 janvier à l'AzurArena d'Antibes et plus particulièrement pour le temps fort de l'Award Show à partir de 18h30. Les startups s’affronteront sur le ring en 5 "rounds" de 30 secondes devant un jury d’investisseurs pour gagner leur ticket pour participer à la finale Monde à Singapour. Get in the Ring, rappelons-le, est un concours international qui a pour objectif de valoriser des startups prometteuses auprès d’investisseurs internationaux à travers un concept pour le moins original puisque les entrepreneurs "s’affrontent" sur un ring sous la forme de "battles".