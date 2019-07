Bac 2019 : près de 9 candidats sur 10 reçus dans l'Académie de Nice

Près de 9 candidats sur 10 ont été reçus : c'est ce qui ressort des résultats définitifs (après la session de rattrapage) du baccalauréat 2019 dans l'Académie de Nice (Alpes-Maritimes et Var). Voici plus en détails les chiffres. Ainsi, 21 712 candidats étaient présents à la session de juin du baccalauréat 2019 (57 % en série générale, 20,2 % en série technologique et 22,8 % en série professionnelle). Au total, 19.368 candidats de l’académie sont reçus à l’issue du 2nd groupe, soit près de 9 candidats sur 10. Tous baccalauréats confondus, le taux d’admis atteint 89,2 %, stable par rapport aux résultats de 2018 :

11 258 candidats reçus pour le baccalauréat général

3 899 candidats reçus pour le baccalauréat technologique

4 211 candidats reçus pour le baccalauréat professionnel

Pour le baccalauréat général, le taux d’admis à l’issue du 2nd groupe est de 90,6 %. Résultats par série au niveau académique :

91,8 % en série L

89,9 % en série ES

90,6 % en série S

Pour le baccalauréat technologique, le taux d’admis à l’issue du 2nd groupe est de 90,2 %. Pour le baccalauréat professionnel, le taux d’admis à l’issue du 2nd groupe est de 85 %.

Il est précisé que les deux départements de l’académie ont un taux de réussite global équivalent : 89,1 % pour les Alpes-Maritimes avec 10 137 candidats reçus et 88,9 % pour le Var avec 8 787 candidats reçus.