Baromètre annuel France Digitale : participez au questionnaire

Dans la version de cette année de son baromètre annuel, France Digitale va faire ressortir les métropoles French Tech. Il est donc important que la Côte d’Azur y soit bien représentée. C'est pourquoi Sylvain Theveniaud, Ambasseur de France Digitale Côte d’Azur, lance un appel à toutes les startups azuréennes du Numérique afin qu'elles participent à ce baromètre annuel de France Digitale en répondant au questionnaire. C’est l’occasion de faire rayonner la Côte d’Azur et de faire remonter les besoins.

En effet, véritable thermomètre de notre écosystème startup, cette étude permet d’analyser et de défendre les besoins des startups et ceux de l’écosystème aux niveaux national et européen. Pour l'exemple, voir la précédente édition : La performance économique et sociale des start-up numériques en France.

La deadline pour remplir le questionnaire est fixée au 30 mai 2017 soir. Toutes les données, est-il précisé, resteront confidentielles et les résultats statistiques issus de l’analyse seront anonymisés.