Baromètre EDHEC : des jeunes diplômés Master très demandés

Quelles sont les perspectives d'embauche des jeunes diplômés Master ? Une réponse à cette question est donnée chaque année par le baromètre EDHEC-Cadre Emploi. Selon l'édition 2019 qui vient de sortir ces perspectives restent excellentes. Le baromètre 2019 traduit à nouveau les forts besoins de jeunes diplômés Master: 95 % des entreprises vont recruter au prochain semestre. Elles sont 96% à avoir recruté dans la dernière période. "Les mouvements politiques et sociaux des dernières semaines n'ont pas entamé l'optimisme des entreprises" est-il commenté. "Quelles que soient leur taille et leur activité, 64% des entreprises auront besoin à la fois d'ingénieurs et de managers dans tous les grands métiers".

A noter également que toutes les fonctions bénéficieront de ces embauches : celles qui développent l'activité comme le commercial, les achats, le conseil, le digital comme celles qui gèrent ou contrôlent : l'audit, le contrôle de gestion, la finance, le juridique, les ressources humaines. Dopées par les technologies et l'exploitation des données, 54 % des entreprises recruteront pour les fonctions Marketing et communication

La totalité du panel d'entreprises recrutera en France et 42% également à l'étranger avec une progression des embauches en Europe et sur le continent Américain notamment en V.I.E. "Pour ce faire et plus que jamais les entreprises poursuivront leurs relations de proximité avec les établissements d'enseignement supérieur".

Enfin, toujours selon le baromètre, les entreprises révèlent l'évolution de leurs techniques de recrutement. En plus de l'entretien classique après l'examen de la candidature, elles sont plus nombreuses à diversifier les exercices lors du recrutement : 85 % des entreprises interrogées ont notamment introduit un cas pratique.