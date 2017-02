Basket : Antibes Sharks vs Monaco à guichets fermés vendredi

C'est la rencontre de l'année à l'AzurArena pour les Sharks d'Antibes! Ils reçoivent l'AS Monaco demain vendredi à 20h30. Une rencontre avec le leader incontesté du Championnat Pro A. Monaco en effet caracole largement en tête avec 16 matches gagnés sur 18. Les suivants au classement, Châlon/Saone et Lacq-Pau-Orthez, n'aligent que 13 victoires. Quant aux Antibois, ils ne comptabilisent que 6 victoires et s'inscrivent dans le bas du classement. Ils restent de plus sur une défaite en déplacement, vendredi dernier, face à Paris-Levallois (86-67)

Au match aller, au Stade Louis II de Monaco, en novembre, les Sharks s'étaient inclinés (88-64). Prendront-ils leur revanche demain sur leur parquet ? Une victoire peut cependant déjà leur être attribuée : celle de continuer à mobiliser et à remplir la grande salle de l'AzurArena dans une saison plus difficile que l'an dernier sur le plan des résultats. C'est ce que relève leur président, Frédéric Jouve. "Dans un contexte peu porteur (-26% sur la fréquentation des spectacles vivants en France), nous avons l'avantage de vous informer que la rencontre programmée ce vendredi se jouera à guichets fermés", note-t-il dans un communiqué. Et d'insister sur l'importance de ce soutien.

"Bien sûr, l'amélioration des résultats sportifs nous facilitera la tâche. Mais c’est aussi parce que nous remplirons notre salle, que nous générerons plus et plus de fréquentation de saison en saison, que nous aurons plus de certitudes d’améliorer nos résultats. Parce que tous ensemble, nous offrirons au staff sportif et à Julien Espinosa plus de moyens pour poursuivre et optimiser ces travaux", écrit Frédéric Jouve. "Le chemin reste long pour un retour au tout premier plan", rappelle-t-il à l'occasion.

Cette situation résulte de choix que nous avons faits avec l'objectif de donner un plein sens à votre engagement auprès de nous tout au long de la saison: celui d'être certain de disposer des meilleurs billets pour les tous meilleurs matchs, ceux joués à guichets fermés.