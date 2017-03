Basket : Chris Jones, le nouveau meneur de jeu des Sharks

Un nouveau meneur de jeu pour les Sharks d'Antibes : l'Américain Chris Jones remplace Morris Curry parti pour le Steaua Bucarest. Sous le numéro 6, il devrait, pouvoir disputer son premier match face à Nanterre en 1/2 Finale de Coupe de France mardi 21 mars. Son arrivée devrait être saluée ce soir à l'AzurArena d'Antibes à l'occasion de la rencontre avec Strasbourg pour le compte de la 23ème journée de Pro A.

Beaucoup de supporters des Sharks d'Antibes s'étaient inquiétés du départ du meneur de jeu Morris Curry pour le Steaua Bucarest. Ils pourront se rassurer par l'arrivée d'un nouveau meneur de jeu jusqu’à la fin de saison : l'Américain Chris Jones (1.78 m – 25 ans) . Meilleur joueur de tous les Etats-Unis des Junior Colleges en 2012/13 avec Missouri State (21,8 points, 5,1 rebonds et 4,3 rebonds), il avait pris ensuite la direction de la prestigieuse université de Louisville entre 2013 et 2015. Il y cumula en deux ans des moyennes de 11,8 points à 38,7 % (35,8 % à 3 points), 3,1 rebonds et 3,2 passes décisives en 59 matchs, souligne le club antibois.

Pour sa première expérience professionnelle, le nouveau meneur de jeu des Sharks s’engage avec le club turc de Yeşilgiresun Belediye en septembre 2015 avec qui il n’aura jamais défendu les couleurs en championnat. Au mois d’octobre, il signe avec le BG Göttingen pour une très courte pige, passera ensuite avec le Paris Levallois où il découvre le Championnat de France Pro A, et durant l'été 2016 jouera en Grèce avec l’Apollon Patras.

Meneur de petit gabarit (1,78 m), Jones a le physique typique pour le jeu rapide du championnat Pro A, estime le club antibois. Le nouveau meneur de jeu arrive aujourd'hui vendredi à Antibes et devrait, sous réserve de qualification de la part de la LNB, disputer son premier match face à Nanterre en 1/2 Finale de Coupe de France mardi 21 mars. Il portera le numéro 6.

Une arrivée qui devrait être saluée ce soir, jour de match, à l'AzurArena d'Antibes. Les Sharks, qui luttent pour le maintien en Pro A (ils restent scotchés en bas de tableau à la 16ème place sur 18) reçoivent la SIG Strasbourg, vice-championne de France en titre, ce vendredi à 20h30 pour le compte de la 23ème journée de Pro A. Après deux défaites consécutives face à Cholet et sur le parquet de Limoges, ils auront à affronter un des poids lourds du championnat de France Pro A (6ème au classement).