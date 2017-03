Basket : les Sharks d'Antibes n'iront pas en finale de Coupe de France

Les Sharks d'Antibes ne disputeront pas la finale de la Coupe de France de basket. Ils se sont inclinés hier soir à l'extérieur, face à Nanterre : 81-70. Si les dix premières minutes ont été équilibrées, les Franciliens ont fait le break juste avant la pause (47-42). Adroits à longue distance (13/31 à 3-points) et profitant d’un collectif de qualité (18 passes décisives au total), ils ont ensuite fait la différence en deuxième mi-temps. Les Sharks quittent l’aventure Coupe de France non sans panache, après un magnifique parcours jusqu’en demi-finale.

Ils auront maintenant à se concentrer sur le championnat de France où ils ont à lutter pour leur maintien en pro A. Ils se trouvent en effet en bas de classement (16ème sur 18) avec 7 matches gagnés sur 23 et juste derrière eux, très proches, Nancy et Orléans qui totalisent chacun 6 matches gagnés. Leur prochaine rencontre se jouera à l'extérieur face à Dijon (14ème) vendredi 24 mars et la suivante à l'AzurArena, face à Elan Chalon, le 31 mars à 20h30. Un match à haut risque face au second du classement derrière l'intouchable Monaco.