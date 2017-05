Basket : les Sharks ont à confirmer le maintien en Pro A face à Le Portel

Si à trois journée de la fin du championnat, ils ne sont pas encore totalement assurés de ne pas retomber en ProB, les Sharks d'Antibes se trouvent désormais dans une position plus confortable qu'il y a quelques semaines. En enchaînant trois victoires lors des quatre derniers matchs, ils se sont en effet donnés de l’air au classement et pointent à la treizième position du championnat. Il leur suffit maintenant d'une nouvelle victoire pour s'assurer du maintien en ProA quel que soit les résultats des deux derniers matchs. C'est tout l'enjeu de la rencontre de ce soir, mardi 9 mai à 20h30, à l'AzurArena avec Le Portel.

Ce n'est pas la première fois qu'Antibes rencontre cette équipe et l'historique leur est favorable. Sur le parquet antibois les Azuréens ne se sont inclinés qu’une seule fois en neuf rencontres. Ils se souviennent de la dernière victoire en date à l’Azurarena, en 1/2 Finale de Playoffs de Pro B 2015, qui leur avait permis de décrocher dans une ambiance électrique leur place pour la Finale des Playoffs face à Denain. Les Sharks, qui ont gagné leurs deux derniers matchs à domicile, comptent bien poursuivre cette série. Ce sera à domicile leur avant-dernier show de la saison avant la réception de Gravelines-Dunkerque le 16 mai.

A noter que du côté de Monaco, il n'y a pas de souci pour le maintien. La Roca Team a dominé cette année le championnat. Ce week-end, elle a battu Dijon 88-71 sans trembler et avec 28 victoires contre seulement trois défaites, elle pointe très largement à la première place en étant assuré d'être champion. Le second, Chalon-sur-Saône, ne compte que 24 victoires et il ne reste plus que 3 points à gagner.