Basket : l'offre de la Saint-Valentin des Sharks d'Antibes

Hasard du calendrier, les Sharks d'Antibes affronteront de nouveau la redoutable Roc Team de Monaco ce soir mardi 14 février à 20 heures à l'AzurArena pour le compte cette fois de la Coupe de France. Un premier derby Antibes-Monaco s'était déjà tenu vendredi 10 février, soit il y a quatre jours, sur le même parquet au titre du championnat de France. Monaco, qui domine largement le championnat de Pro A (2 matches perdus sur 19 et trois points d'avance sur le second Chalon-sur-Saône) l'avait remporté sans coup férir (91-84). Aussi, ce soir c'est pour les Sharks la possibilité d'une revanche "à chaud" à domicile, pour les Sophipolitains et les Antibois l'occasion de venir supporter l'équipe de Sophia, et pour tout le public de voir ou revoir la superbe Roc Team à l'oeuvre.

A la clé aussi une bonne nouvelle : cette rencontre se jouera le soir de la Saint-Valentin et le club antibois a lancé une très belle offre pour assister à ce grand rendez-vous de la Coupe de France : toutes les places à 10€! A réserver vite pour les meilleures places : billetterie Sharks.