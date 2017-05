Basket : ouf, les Sharks resteront en Pro A

Certes les Sharks, sans leur meneur de jeu Will Solomon, ont perdu hier soir à l'AzurArena leur match contre Le Portel (65-80). Mais déjà bien confortés par les trois victoires acquises lors des quatre matchs précédents, ils ne sont plus désormais "relégables" et joueront de nouveau l'an prochain avec l'élite des clubs français. Simple mathématique. Alors qu'il ne reste plus que deux matches à jouer dans ce championnat de France 2017 de basket-ball, les Sharks comptent 11 victoires. Orléans, l'avant-dernier au classement ayant perdu hier face à Strasbourg, en reste aussi à 8 victoires.

Aussi, même s'il gagne ses deux derniers matches et que les Sharks perdent les leurs, Orléans ne peut plus se sauver. Tout comme le dernier du classement Nancy qui n'a pour l'instant engrangé que 7 victoires. Deux clubs qui redescendront en Pro B l'an prochain, tandis que les Sharks d'Antibes peuvent aujourd'hui respirer.

A noter que pour leurs deux derniers matchs de la saison, les Sharks se déplaceront pour rencontrer le 12 mai l'ASVEL Lyon Villeurbanne et recevront à l'AzurArena le 16 mai à 20h30 Gravelines-Dunkerque. Une dernière rencontre à domicile qui leur donnera l'occasion de fêter leur maintien.