Basket: Sharks/Strasbourg pour l'ouverture du championnat Pro A

C'est parti ce vendredi pour le Championnat de France de basket-ball, et pour l'équipe des Sharks d'Antibes qui attaque une nouvelle saison en Pro A. Coup d'envoi en effet ce soir, 20h30 à domicile, sur son terrain de l'AzurArena à Antibes avec un adversaire de poids : les Sharks, pour l'ouverture de la saison, reçoivent d'entrée SIG Strasbourg, les finalistes de Pro A en titre. L'occasion pour les supporters de découvrir la nouvelle équipe présentée récemment aux partenaires du club lors d'une réception à la villa Eilenroc. A voir aussi les nouveaux maillots ,donnés pour être plus proche du cops pour assurer un meilleur maintien musculaire. Go Sharks!