Berlin : un drame qui ravive à Nice de si cruels souvenirs

Difficile de ne pas établir un douloureux parallèle : le drame hier soir du marché de Noël à Berlin, avec un camion fonçant dans la foule des badauds (au moins 12 morts et une cinquantaine de blessés) ressemble atrocement à celui qui a frappé Nice le 14 juillet dernier. Si l'Allemagne n'a pas encore officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un attentat, c'est la piste qui est privilégiée. Avec un gros semi-remorque noir qui a délibérément roulé sur le trottoir pour tuer un maximum de monde, le "modus operandi" de Berlin semble en tout cas le même que celui de Nice. Les Niçois ont d'ailleurs immédiatement réagi sur les réseaux sociaux et se sont associés au deuil de Berlin qui vient leur raviver de proches et cruels souvenirs.