Bienfaits d'une pratique sportive : le défi des médecins de Lacassagne

Ils tiennent à donner l'exemple et à s'engager personnellement et physiquement les professionnels de la médecine. Pour sensibiliser les patients et leur entourage sur les bienfaits d'une pratique sportive régulière, huit étudiants, médecins du Centre Antoine Lacassagne et professeurs de la Faculté de Médecine lancent ainsi un défi solidaire du 22 au 24 septembre : la traversée en trois jours des Alpes Maritimes du nord au sud via le GR5. Encadrés par le Pr Emmanuel Barranger, Chef du Pôle de chirurgie oncologique, gynécologique et sénologique du Centre Antoine Lacassagne et accompagné par le Pr Charles Hugo Marquette, chef de service de pneumologie au CHU de Nice, les jeunes médecins et futurs médecins, parcourront les 115 km qui séparent Saint Etienne de Tinée de Nice, en empruntant le GR5. Le tout avec 5.000 m de dénivelé positif !

L’activité physique, qu'elle soit sportive ou pratiquée dans le cadre de la vie courante ou professionnelle, a de nombreux effets bénéfiques sur la santé, notamment pendant et après la phase de traitement chez les patients atteints de cancer, tiennent-ils à insister. Ces bénéfices ont été démontrés par de nombreuses études scientifiques : l’activité physique débutée après le diagnostic réduit de 34% le risque de récidive et la mortalité reliée au cancer ainsi que les effets indésirables associés aux traitements. Des essais contrôlés randomisés montrent également un effet bénéfique de l’activité physique sur la condition physique, la qualité de vie, l’anxiété et l’estime de soi.

Aussi l’activité physique devrait-elle être favorisée à tout moment dans la maladie. Que ce soit avant, pendant ou suite aux traitements. Ce défi, lancé dans le cadre de la lutte contre le cancer, viendra une nouvelle fois le souligner.