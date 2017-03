Bigreen du pays grassois : 1.500 vététistes attendus dimanche

A vos VTT pour ce dimanche 2 avril! La Bigreen, rando VTT Nature en Pays de Grasse, donnera l'occasion d’initier grands et petits, pratiquants avertis ou dilettantes, au bonheur de randonner dans les règles de pratique et d’environnement à travers collines et vallées du pays grassois. Quelque 1500 vététistes de tous niveaux sont ainsi attendus sur les parcours sélectionnés entre Saint-Vallier-de-Thiey et le Golf de Saint-Donat à Grasse. Une Bigreen qui fête ses 30 ans cette année !

La formule qui fait le succès de ce rendez-vous azuréen ? Elle tient dans la proposition faite à tout un chacun et chacune d’effectuer une liaison tout-terrain conséquente en bénéficiant d’un crédit de dénivelé (-800m). En clair, plus de descentes que de montées au programme. Avec ce concept, la discipline se définit comme un sport d’adresse et de glisse autant qu’un sport de force et d’endurance. D'autre part, avec l’avènement de l’Assistance Electrique, le VTT est en passe de se démocratiser pleinement et de favoriser la parité au sein de cette pratique.

Pour ce dimanche, 3 parcours adaptés au niveau de chacun sont prévus. Les départs se feront au gré de l’envie de chacun à partir du pré de Saint-Vallier-de-Thiey, entre 8h15 et 9h30. Trois variantes de niveau permettront de fluidifier les départs de la randonnée. La balade rejoindra Saint-Cézaire-sur-Siagne avec son désormais célèbre ravitaillement et son ambiance festive, enrichi cette année de l’assistance technique de Chullanka Antibes.

Une section inédite permettra ensuite au groupe "Vert" comme au groupe "Rouge" de partir à la découverte de nouvelles voies ancestrales réhabilitées pour l’occasion. Les plus chevronnés se régaleront une fois de plus dans la grande descente de Peygros, avant de rejoindre les "Verts" à Auribeau-sur-Siagne pour arpenter, là encore, une nouvelle section dans le secteur de Notre Dame de Valcluse et le Parc de la Mourachonne avant de finir sur la voie royale du Golf de Saint-Donat et d’arriver sur la base sportive de la Paoute à Grasse.

Les candidats à la Bigreen 2017, après 4 à 5 heures de rando VTT sécurisée et assistée, apprécieront aussi à l'arrivée le repas chaud qui leur sera servi au Stade de la Paoute. Là, ils pourront également profiter du village expo rassemblant les spécialistes du secteur ainsi que toutes les animations, notamment réservées aux enfants.