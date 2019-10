Biot : diversité génétique ou biotechnologie pour les plantes ?

A l'heure où l'on parle beaucoup de la nécessaire transformation de l'agriculture, des OGM (Organisme génétiquement modifié) c'est une conférence de Science pour Tous, à Biot, qui devrait mettre les choses au clair. Elle porte sur "L’utilisation de la diversité génétique et la biotechnologie en amélioration des plantes : continuité ou révolution ?" et sera donnée jeudi 31 octobre à 19 heures à Biot, salle Gilardi par Herman Höfte, directeur de recherche de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Gratuit.

Depuis le début du néolithique l’homme a domestiqué animaux et plantes ce qui est à l’origine de l’agriculture et du succès des sociétés humaines. Dans cette conférence Herman Höfte discutera de comment cette domestication s’appuie sur la diversité génétique naturelle, quelle est l’origine de cette diversité génétique et quelles sont les techniques que l’homme moderne a développé pour augmenter cette diversité. Dans ce contexte la question se pose si la biotechnologie végétale représente une continuité dans le processus de domestication ou une rupture qui nécessite des précautions particulières.

Herman Höfte s’intéresse à la physiologie, la génétique et l’amélioration des plantes. Il étudie en particulier la mise en place de la paroi cellulaire, son rôle dans la croissance et le développement de la plante et son utilisation alimentaire et non-alimentaire. Il coordonne le projet Investissements d’Avenir "Biomass For the Future", visant à développer de nouvelles cultures adaptées à la production de biomasse lignocellulosique et l’émergence de nouvelles filières (énergie et matériaux) basées sur ces cultures.

Quant au rendez-vous suivant de Science pour tous, il est déjà programmé. Il porte sur l'énergie. Robin Girard traitera du thème "Eolien, nucléaire, photovoltaïque : quelles énergies en 2030 ?" mardi 19 novembre à 18h30 à Villeneuve-Loubet (Pôle Culturel Auguste Escoffier,269 Allée René Cassin).