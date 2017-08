Biot : quatre jours de fête pour la Saint-Julien

Quatre jours de festivités du vendredi 18 au lundi 21 août à Biot village pour la fête patronale de la Saint Julien. Biot célèbre ainsi comme chaque année son saint patron, l’un des plus célèbres martyrs de la Gaule romaine. Si la procession de la place de l’église jusqu’à la chapelle Saint-Julien le lundi 21 août à partir de 9 heures reste bien l'un des temps forts, de nombreuses animations pour petits et grands sont prévues (concours de boules rondes ou carrées, jeux de cartes, pique-nique géant, balètis, spectacles divers, course cycliste, jeux pour enfants). Entrée libre.