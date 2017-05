Biot : table ronde autour des déchets en entreprise

Dans le cadre du 3ème Festival de l'innovation écocitoyenne "Les Souffleurs d'Avenir", du 19 au 21 mai à Biot, Sophia Club Entreprises et la Ville de Biot organisent une table ronde sur le thème "Réduction et valorisation des déchets en entreprise". Elle aura lieu le 19 mai de 12 à 14 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis. Deux grands thèmes de discussion seront au programme : valoriser les déchets organiques de la restauration collective – sites de compostage; améliorer le tri sélectif en entreprise (papier, emballages, cartons…)

Cette rencontre rassemblera des entreprises de Sophia Antipolis et des acteurs locaux pouvant apporter des solutions pour la réduction et la valorisation des déchets. Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant sur le tri des déchets, ce sera l'occasion d'échanger sur les ambitions, révéler les enjeux et découvrir les solutions.