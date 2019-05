Biot : théorie des jeux et crises économiques avec Pierre Bernhard

C'est un intervenant exceptionnel qui est l'invité de la prochaine séance de Science pour Tous à Biot jeudi 23 mai à 19 heures, Salle Gilardi. Il s'agit de Pierre Bernhard que les Sophipolitains connaissent bien. Il est directeur de recherche émérite à l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) Sophia Antipolis, dont il fut le premier directeur. Pierre Bernhard parlera d'économie sur le thème de "La théorie des jeux ou pourquoi les crises économiques ?". Gratuit, sans inscription.

Mathématicien français reconnu, il travaille actuellement dans le projet Biocore dont le but global est de contribuer à préserver l'environnement en développant de nouvelles sources d'énergie, en évitant la pollution des eaux ou l'utilisation de produits chimiques pour les cultures. Ayant commencé sa carrière à l’École des Mines de Paris, il a été professeur des universités à Paris, à Nice et ses travaux ont porté essentiellement sur la théorie des jeux dynamiques et leurs applications, aujourd’hui principalement, à la biologie mathématique : écologie comportementale, biologie évolutive, jeux évolutionnaires, dynamique des population. Mais l'étude des jeux a eu aussi une profonde influence sur la théorie économique dans le second milieu du XXème siècle.

En 1944, John von Neumann, un des plus grand mathématiciens de son temps, et Oskar Morgenstern, un économiste, font paraître le livre "Theory of Games and Economic Behaviour", fondateur de la théorie moderne des jeux, encensé par la critique, et qui devait complètement renouveler la théorie économique. Le projet explicite était de refonder la micro-économie sur des principes comparables à ceux de la physique offrant une compréhension de la macroéconomie, permettant à son tour de piloter l'économie et d’éviter les crises.

À l'évidence, ce programme a échoué estime Pierre Berhnard qui en donnera les raisons, dans une large mesure de nature mathématique. Mais aussi dans l’hypothèse de base que les agents se comportent de manière rationnelle. Il montrera notamment, par un exemple amusant, pourquoi un comportement "rationnel" au sens de cette théorie n'est pas toujours crédible.