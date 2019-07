BrandBootCamp by BrandSilver à Sophia : startup, à vos marques !

Pour sa 10ème édition, le BrandBootCamp by BrandSilver réunit aujourd'hui et demain à Inria Sophia les start-up finalistes des principaux concours et coups de cœur du territoire pour des ateliers créatifs et participatifs autour de la création de marque.

Huit startups (MyVizito, Lbox, My Boarding Ring, Ecolux Delta, Silversathom, ElectroSmart, Dibster et Monsieur Charlot) participent à la 10ème édition du BrandBootCamp by BrandSilver qui a débuté aujourd'hui jeudi et se termine demain vendredi dans les locaux de l'Inria Sophia Antipolis. Trois points clés sont abordés lors de cette session animée par les co-fondateurs de BrandSilver, créateurs de ce bootcamp, Claude Gottlieb, directeur de création et Sophie Roux, directrice stratégie & marketing :

Comment créer sa marque quand on n’a ni argent, ni produit ni marché et que l’on va certainement pivoter

8 startups locales, de la préservation du littoral à la détection d’ondes électromagnétique et l’habitat des seniors

Une méthode originale inspirée du Lean Startup avec 15 ateliers créatifs et participatifs et 2 jours intenses pour créer sa marque !

Cette 10ème édition regroupe des start-up finalistes des principaux concours et coups de cœur (Golden Trophy, hackaton, startup Days, parcours entrepreneurs….). Durant ces 2 jours, elles travaillent sur toutes les facettes de leur marque – de la plateforme de marque à leur logo, identité visuelle (couleurs, formes, typos), signature et identité de langage, identité sonore et olfactive, à la stratégie de lancement de marque - pour réaliser leur BrandBook, synthèse et fil conducteur de leurs travaux et socle de leur Minimum Viable Brand.

Deux nouveautés viennent enrichir cette approche polysensorielle de la marque : un atelier sur le design sonore et un atelier sur le branding olfactif ! En guest, Ségolène Luherne, Conseil en propriété Industrielle du Cabinet Hautier, viendra répondre à toutes les questions sur la protection de marque.

Au fil des éditions, les organisateurs ont affiné les ateliers et surtout construit un cadre qui s’avère à la fois assez solide et assez souple pour accueillir des participants de parcours, de formations et de cultures aussi différentes que les jeunes de l’Ouvre-Boite (Apprentis d’Auteuil) ou les doctorants INT Arcades, qu’un œnologue californien à un ingénieur guinéen qui lance sa startup de traitement des déchets ou une équipe de chercheurs suisses en épigénétique. En 10 ans, de Lausanne à Sophia Antipolis en passant par Lyon et Paris, ce sont 90 porteurs de projets, innovateurs et entrepreneurs venus de tous les continents qui auront rejoint la communauté des BrandBootCampers de BrandSilver à l'issue de cette édition 2019, la 10ème.