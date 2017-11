Business Analysis au Forum PMI : les nouvelles compétences clés

Venez découvrir comment la Business Analysis (BA) peut vous apporter des outils essentiels pour faire face aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les projets : c'est la proposition que fait PMI Côte d'Azur à travers son prochain forum sur le thème de "La Business Analysis, un facteur clé de succès des projets". Ce forum aura lieu le 12 décembre de 14 à 18 heures à Polytech'Sophia, site des Lucioles (1645 Route des Lucioles, Amphi A1) sur la partie Biot de la technopole

Avec une crise continue et permanente, la transformation devient la raison d’être des entreprises. Mais elles doivent faire face à une double contrainte, l’absence de croissance n’apporte plus le budget nécessaire pour ce changement et de jeunes entreprises, utilisant de nouvelles techniques, accélèrent la mise sur le marché de produits disruptifs. Les entreprises sont face à une équation complexe, et une des seules certitudes, elles n’ont pas le droit à l’erreur ! Alors conséquence directe à budget contraint et à temps limité, le "juste suffisant" est nécessaire.

Dans ce contexte, s’il veut créer de la valeur pour son entreprise, le chef de projet doit acquérir de nouvelles compétences, être "agile" mais être également à l’écoute du marché, des clients… de toutes les parties prenantes, pour construire une solution en "juste" adéquation avec leurs besoins tout au long du développement de la solution.

Pour cela, les techniques et les activités de la Business Analyse sont des compétences à découvrir et à intégrer progressivement dans les méthodes de gestion de projets afin de garantir une création de valeur à court et moyen terme. Le PMI l’a intégré. Il propose depuis plus de 2 ans, un guide de bonne pratique en Business Analyse et une nouvelle certification PMI-PBA® (PMI-Professional Business Analysis). De nouvelles compétences clés qu'il invite à découvrir et approfondir à l'occasion de ce forum.