Business Meeting autour du solaire à Saint-Laurent-du-Var

Trouver vos partenaires locaux pour vos futurs projets solaires et envisager les solutions de financement accessibles : c'est ce que proposent aux entreprises les nouveaux Business Meeting sur le marché du Solaire Photovoltaïque qu'organisent la CCI Nice Côte d’Azur et ses partenaires. La première édition a eu lieu début novembre au Business Pôle de Sophia Antipolis en partenariat avec la CASA. Un second rendez-vous, en partenariat avec le Club Entreprises du Parc d’Activités de Saint Laurent du Var et la Mairie de Saint-Laurent du Var, est donné mardi 28 novembre de 18h30 à 21h30 dans la mairie de cette commune. L'occasion de bien connaître les opportunités et les aides possibles et de rencontrer les professionnels locaux du solaire pour initier ou concrétiser vos projets.