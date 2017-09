Cagnes-sur-mer : 4ème Journée d’Information Emploi Cadres

Organisée par Pôle emploi, en association avec l’action sociale des institutions de Retraite Complémentaire Cadre AGIRC, la 4ème Journée d’Information Emploi Cadres (JIEC) sur le thème "Retraite et formes alternatives d’emploi" aura lieu le 19 septembre de 9h à 17h au Cap Cinéma Polygone Riviera à Cagnes-sur-mer. Près de 300 inscriptions ont déjà été enregistrée pour cette journée qui vise plusieurs objectifs : présentations des offres de services Pôle Emploi (orientation, recherche d’emploi et création d’entreprise), de l'APEC, de l'Action Sociale et du système de protection sociale; éclairage de société sur l'emploi, la formation ou le management; interventions retraite : focus sur le cumul emploi-retraite.