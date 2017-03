Cagnes-sur-mer : clap première pour le "Palio des écoles"

Clap première pour le "Palio des écoles" organisé demain, vendredi 17 mars, à partir de 17 heures par l'IDRAC Business School, l'EDHEC Business School et l'Hippodrome de Cagnes-sur-mer. Le Palio est un concours entre quartiers d’une cité ou entre entités territoriales voisines, en général disputé avec des chevaux ou autres animaux. L’origine de ce type de manifestation remonte à l’époque des communes libres italiennes. Aujourd’hui la course du Palio est devenue une tradition très ancrée dans beaucoup de villes d'Italie, surtout les anciennes villes médiévales.

Sur la côte d'Azur, plusieurs écoles ont lancé ce programme pour pouvoir le perpétuer au fil des années à venir. L’objectif est d’en faire un projet de plus en plus grand ; avec de plus en plus d’écoles. Le principe de la course est le suivant :

Chaque école est représentée par un élève (au préalable choisie par celle-ci) qui montera sur le sulky avec le jockey.

Chacun de ses représentants portera un tee shirt (floqué avec le logo de l'école)

Sept écoles se retrouveront en compétition : outre les deux établissements organisateurs, le CESI, IUT TC Cannes la Bocca, IUT Info-Com, ISCAE, Science-Po Paris et le Campus de Menton (le recrutement se poursuit jusqu'au jour J). Toutes ces écoles ont été mobilisées pour cette première édition afin de disputer la coupe de la meilleure école et plus d'une centaine d'étudiants sont attendus à l'hippodrome de Cagnes-sur-mer.