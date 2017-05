Cagnes : un nouveau directeur de 29 ans pour Polygone Riviera

Un nouveau et jeune directeur pour Polygone Riviera : le groupe Unibail-Rodamco a annoncé la nomination de Guillaume Creuze, 29 ans, qui succède à Dusan Milutinovic à la tête du centre commercial. Précédemment aux commandes du centre V2 à Villeneuve d’Ascq (Métropole lilloise), c'est une nouvelle étape pour Gilles Creuze. Arrivé à Cagnes-sur-Mer voilà quelques semaines, il aura pour mission "d’ancrer le positionnement familial du centre en poursuivant le développement de la politique d’animations déployée par son prédécesseur, ainsi que d’étendre son rayonnement", est-il indiqué dans un communiqué.

"Ma nomination est un nouveau challenge dans un centre en plein développement, alliant à la fois les univers du shopping, de l’art contemporain et des loisirs", a indiqué le nouvel arrivé. "Je m’attacherai notamment à développer les animations à destination des familles et des actions culturelles pour rendre l’Art contemporain accessible à tous. En tant que directeur du centre, je souhaite également entretenir et développer un lien durable avec les commerçants et les riverains".

Diplômé de l’Edhec Business School de Lille, Guillaume Creuze a débuté sa carrière au service marketing de Pernod Ricard, de L’Oréal puis chez Interparfums à New York, avant de rejoindre en 2013 le groupe Unibail-Rodamco en tant que Responsable marketing du centre Vélizy 2. Il pilote la politique d’animation de ce grand centre francilien, accueillant chaque année 15 millions de visites. Son objectif : accroître encore l’attractivité du centre, en optimisant le parcours client.

Au-delà du marketing, Guillaume Creuze y acquiert une expérience globale de la vie d’un grand centre de shopping et de la gestion des projets en copropriété à l’exploitation quotidienne. Fort de ce parcours, il prend ensuite les rennes du centre V2 à Villeneuve d’Ascq, dans la métropole lilloise, pour y insuffler une nouvelle dynamique commerciale et poursuivre le déploiement de la stratégie AQS (accueil, qualité, service), spécifique aux centres du Groupe Unibail-Rodamco.