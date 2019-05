Campus Grand Paris, campus Cape Town : SKEMA accélère !

SKEMA Business School s'engage dans une nouvelle étape pour la création d'une marque mondiale sur un nouveau modèle d'éducation globale aux racines françaises : le lancement d'un navire amiral, le Campus Grand Paris à Suresnes (30.000m2, 150 M€ d'investissement) opérationnel à la rentrée 2020 et l'ouverture d'un 7ème campus (et 4ème à l'international) à Cape Town en Afrique du Sud à la rentrée 2019.

C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour SKEMA Business School. La grande école de commerce née à Sophia Antipolis et à Lille, vient d'annoncer deux opérations majeures : le lancement d'un Campus Grand Paris, un nouveau hub de 30 000 m2 en bords de Seine, à Suresnes (150 M€ d'investissement) qui sera opérationnel à la rentrée 2020 et l'ouverture d'un campus international à Cape Town en Afrique du Sud (rentrée 2019). Ce sera après Suzhou en Chine, Raleigh aux Etats-Unis et Belo Horizonte au Brésil son 4ème campus "off shore" et son 7ème campus avec les trois campus français Sophia, Lille et Paris. (Photo DR : un photomontage montrant le Campus Grand Paris tel qu'il sera. En front de Seine, l'école, avec derrière, en parallèle, le bâtiment où se trouveront les 200 logements étudiants, le tout relié par deux passerelles).

Créer une marque mondiale aux racines françaises

L'occasion pour Alice Guilhon, directrice générale, de réaffirmer les ambitions de SKEMA : créer une marque mondiale sur un nouveau modèle d'éducation globale aux racines françaises. Avec l'objectif de "former les nouveaux talents de la knowledge economy, prêts à l'emploi partout à travers le monde". Cet objectif était déjà affirmé lors de la création de SKEMA, né en 2009 de la fusion du Ceram (Sophia) et de l'ESC Lille. Cette ambition s'est traduite dans le plan stratégique 2015-2020 qui a pu être exécuté avec un an d’avance. Les annonces faites lors de la conférence de presse témoignent d'une nouvelle accélération du processus.

Le Campus du Grand Paris est un élément clé de la démarche. SKEMA disposait déjà d'un campus à La Défense devenu trop petit (moins de 6.000 m2). Conçu pour faire le lien entre les territoires historiques Nord-Sud de l’école, le Campus Grand Paris va s’étendre sur 30.000 m2 (15.000 m2 pour l'école et 15.000 m2 pour 200 chambres étudiants). Nouveau bateau amiral de l'école, il est situé en bords de Seine dans un espace emblématique qu’occupait jusqu’à présent le groupe Airbus.

Un bâtiment taillé pour les nouvelles pratiques d’enseignement et d’utilisation des technologies

Les travaux, qui ont commencé en début d'année, visent à réaménager entièrement l'intérieur. Il s'agit de réaliser un "outil" qui réponde aux attentes des nouvelles générations d’étudiants et des acteurs économiques partenaires de l’école. "Plus adaptée à l’ère de la mobilité, la salle de cours se transforme en espace plus grand, plus ouvert et sans direction figée par un tableau fixé au mur. Cet espace est modulable et peut se transformer en plusieurs sous espaces très rapidement", explique Marc Seifert, architecte et dirigeant associé de A26-Equerre. "Les circulations ne sont pas que des couloirs qui permettent les flux mais se transforment en espaces de travail informels".

"Le bâtiment étant de qualité remarquable, nous avons cherché à mettre en valeur ses atouts : les vues, les transparences, l’apport de lumière par le patio central, les terrasses…" poursuit Marc Seifer. "Le changement d’usage d’un bâtiment est aussi la première action de développement durable". Le Campus Grand Paris veut aussi devenir une référence en matière de nouvelles pratiques d’enseignement et d’utilisation des technologies. En ce sens, il accueillera notamment le SKEMA AI Global Lab. Annoncé en décembre dernier il a pour ambition de devenir un laboratoire de recherche mondial sur l'Intelligence Augmentée et sera dirigé par le professeur Thierry Warin (HEC Montreal, Harvard).

Le campus de Cape Town, hub pour le continent africain

Le nouveau campus de Cape Town, opérationnel dès la prochaine rentrée, représente un investissement moins important (environ 800.000 euros la première année) mais il s'inscrit en plein dans les objectifs de globalisation : c'est un pied sur le continent africain. Comme pour les autres campus étrangers, SKEMA a choisi un partenaire local d'excellence. A Cape Town, c'est l’Université de Stellenbosch, institution emblématique du Cap en Afrique du Sud qui a été retenue comme partenaire.

Les étudiants français et internationaux du PGE actuellement en M1 pourront choisir ce campus dès la rentrée 2019/2020. Ils suivront le track "Doing Business in South Africa" du programme MSC International Business qui sera le 1er programme ouvert sur ce campus. Suivront à compter de 2020 de nouveaux cursus en Finance, Marketing, Management et Entrepreneuriat.

Ces deux nouveaux campus, Paris et Cape Town, pourront accueillir les 8.500 étudiants français et internationaux de SKEMA. A ces ouvertures, s’ajoute celle de nouveaux programmes et actions en formation initiale et continue : SKOOL, une nouvelle plateforme web en e-learning associée à une nouvelle offre de programmes 100% en ligne ainsi qu’un Institut FinTech "SKEMA – Fundvisory". En Entrepreneuriat, SKEMA déploie de plus une chaine de valeur complète de financement avec un nouveau dispositif de prêt d’honneur avec le Crédit Agricole et des partenariats avec Ulule et Sowefund.

Proposer aux étudiants, la "richesse incomparable d'une véritable expérience globale"

"Nos 7 campus sont tous situés dans des technopoles en forte croissance où les liens avec le territoire nous permettent de contribuer fortement au développement de l’écosystème local tout en proposant à nos étudiants français et internationaux la richesse incomparable d’une véritable expérience globale", explique Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA. Et de rappeler en quoi consiste une approche globale.

"C’est en cela qu’ils sont bien plus que de simples implantations internationales. Faire découvrir l’économie et le management du Brésil à un étudiant indien, américain ou chinois, permettre en 3 ans un tour du monde des pratiques managériales aux étudiants français sur nos campus ou dans une université partenaire internationale, permettre à tous d’incuber et d’accélérer leurs projets de startups sur nos campus, c’est toute la valeur ajoutée d’une école globale comme SKEMA. C’est un modèle absolument unique à l’échelle de l’enseignement supérieur. Un modèle qui répond aux besoins de l’économie et grâce auquel nos diplômés n’ont aucun mal à trouver de l’emploi ou créer le leur." Sur ce dernier point, la création d'entreprise, SKEMA Venture, dirigé par Philippe Chéreau, compte bien accélèrer lui aussi au niveau des 7 campus...

Sur les terrasses du campus Grand Paris (1.600 m2 de terrasses), Alice Guilhon, directrice de l'école. Derrière elle, Philippe Chéreau, directeur Skema Venture et Patrice Houdayer, directeur des programmes.

Le campus de Stellenbosch à Cape Town (Photo DR)