Cannes : 1ers Trophées Women In Tech pour les femmes du numérique

Destinés à mettre en valeur des femmes exceptionnelles travaillant dans la technologie en Région Sud et Monaco, les Trophées Women In Tech seront remis au Palais des Festivals de Cannes le jeudi 12 septembre. Une première.

C'est un des événements de la rentrée : la première édition des Trophées Women In Tech (WIT), aura lieu jeudi 12 septembre, au Palais des Festivals de Cannes, de 17h30 à 23h00. Organisés par le collectif de femmes techniques WHAT06 (Women Hackers Action Tank 06), avec le soutien de la French Tech Côte d'Azur, les Trophées Women in Tech Sud sont destinés à mettre en valeur les femmes travaillant dans la technologie en Région Sud et Monaco.

Au départ, un constat autour de quelques chiffres statistiques : en France, près de 30% de femmes travaillent dans la high tech ou encore 33,6% de femmes chercheuses au CNRS. Ces "Women in Tech" que l’on voit rarement dans les médias, représentent pourtant des modèles de réussite auxquels les jeunes filles en passe de choisir une carrière pourraient s’identifier estime le collectif. Ce concours inédit a été lancé en mars et vient distinguer les "Women in Tech" de la Côte dans trois catégories (chercheuse, startuppeuse et employée).

Au programme

- 17h30 – Ouverture

- 18h00- Table Ronde : "les femmes et la Tech dans les divers secteurs" avec comme intervenants, Jean-Michel Mis (Assemblée nationale) et Françoise Bruneteaux (Région SUD); Cristina Monnoyeur (l'Oréal) / Claire Perradotto au titre de l'entreprise; David Simplot (directeur Inria) pour la Recherche et Dometile Esnard-Domerego (fondatrice de Key Infuser) pour les start-up

- 19h00-23h00 : Remise des trophées, cocktail de clôture et de networking