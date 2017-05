Cannes 2017 : « The Square » décroche la Palme d’Or

La Palme d’Or du 70ème Festival de Cannes a été attribuée hier soir à « The Square », une comédie satirique de Ruben Östlund. Un film qui dénonce avec humour les travers du monde de l’art et du système médiatique, tout en invitant à une réflexion plus profonde sur l’individualisme grandissant des sociétés européennes, qui pousse les gens à se méfier les uns des autres.

Présidé par Pedro Almodovar, le jury de la 70ème édition du Festival de Cannes a décerné la Palme d’Or à Ruben Östlund pour « The Square », une comédie satirique dénonçant l’individualisme grandissant des sociétés européennes et poussant à réexaminer nos valeurs sociales actuelles. Un film brillant et souvent drôle qui a tranché dans une sélection dans son ensemble assez noire et qui a manqué de films propres à déclencher de véritables coups de cœur. Si voir « The Square » aussi haut dans le palmarès est un peu une surprise, cette Palme d’Or n’a rien d’un scandale et pourrait même séduire bon nombre de spectateurs lors de sa sortie en salles.

« The Square » raconte l’histoire de Christian, un conservateur de musée d’art contemporain qui prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. De beaux principes que semble partager Christian, jusqu’au jour où le vol de son portable alors qu’il était en train de porter secours à une femme, va mettre ses actes en contradiction avec les valeurs morales qu’il défend et le pousser à entamer une réflexion sur le sens de sa vie.

Derrière la comédie, une réflexion sur la société actuelle

Avec « The Square », Ruben Östlund se livre, avec un humour frisant parfois l’absurde, à une critique féroce du monde de l’art et de la façon dont les médias en rendent compte. Pour que son exposition bénéficie d’une bonne couverture médiatique, Christian engage des experts en marketing qui estiment que le concept de « The Square » est trop consensuel pour susciter l’intérêt des journalistes et vont imaginer une campagne propre à susciter le buzz. Ils réussiront leur coup, mais en générant une polémique totalement dévastatrice.

Mais outre cette dénonciation du système médiatique et du politiquement correct, Ruben Östlund pointe du doigt avec justesse la dérive de notre société où le clivage entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser, tandis que la peur de voir son statut social décliner pousse les gens à se méfier les uns des autres et à faire preuve de lâcheté face aux migrants, aux réfugiés ou aux SDF. Avec son film, le cinéaste suédois voulait nous inciter à un examen de conscience sur nos comportements. Il y parvient avec brio et n’a pas volé sa Palme d’Or.