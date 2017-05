Cannes 2017 : Wonderstruck met la barre très haut

La compétition de la 70ème édition du Festival de Cannes s'ouvre ce soir avec Wonderstruck de Todd Haynes. En racontant avec maestria l'histoire de deux jeunes enfants atteints de surdité qui quittent leur foyer pour partir à New York, Todd Haynes a marqué les esprits et a d'emblée placée la barre très haute pour les films qui vont suivre dans cette édition 2017.

Après le très apprécié Carol il y a deux ans, le retour en compétition à Cannes de Todd Haynes était particulièrement attendu. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas déçu avec Wonderstruck, un film tiré d'un livre pour enfants de Brian Selznick, l'auteur de "L'Invention d'Hugo Cabret" dont Martin Scorsese a réussi une brillante adaptation à l'écran.

Wonderstruck raconte l'histoire de Ben et de Rose, deux enfants qui, à des époques différentes : les Années 70 pour Ben et les débuts du cinéma parlant pour Rose, souhaitent secrètement que leur vie soit différente. Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu et dont sa mère n'avait jamais voulu lui révéler l'identité, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque, après le décès accidentel de sa mère, Ben découvre un indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole va bientôt se produire sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête fascinante qui va les mener tous les deux à New York.

La maestria de Todd Haynes

Avec une maestria prodigieuse, Todd Haynes retrace, d'abord de manière parallèle, ces deux histoires qui finiront par se rejoindre. Il utilise pour cela une alternance entre cinéma couleur pour les années 70 et cinéma muet noir et blanc pour les années 20 durant lesquelles la jeune fille sourde, passionnée de cinéma, se sent à égalité avec le reste du monde devant un film muet, alors que devant un film parlant elle se retrouve seule, coupée de cette sensation qu'elle pouvait partager avec les autres.

Todd Haynesa parfois recours à des artifices pour susciter l'émotion mais il réussit parfaitement son coup et parvient à toucher le cœur des spectateurs avec cette histoire imprégnée d'une magie et d'un sentiment de liberté propre à l'enfance. Il est évidemment encore trop tôt pour savoir si Wonderstruck se retrouvera au palmarès de cette édition 2017 au soir du 28 mai, mais il met d'emblée la barre très haute pour ses concurrents.