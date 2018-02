"Cannes 360" : une application pour s'immerger dans la destination

Comment Film 06 a tourné les séquences de "Cannes 360" "Cannes 360" présente les espaces du Palais des Festivals et des Congrès, à la fois en situation lors des événements, mais aussi désemplis pour mieux se rendre compte des volumes. Des informations techniques figurent également en onglet info et réunissent toutes les caractéristiques des surfaces et salles proposées. En plus des lieux événementiels, le quartier historique de la vieille ville est une porte d’entrée inhabituelle pour les organisateurs qui permet de parfaire la connaissance client tout en valorisant le patrimoine cannois. Cette application évolutive (des mises à jour sont prévues deux à trois fois par an) a pour ambition de devenir un outil collaboratif et fédérateur en intégrant différents acteurs du MICE cannois tels que lieux de réception et hôtels. Ainsi, les acteurs du tourisme pourront promouvoir leurs établissements et la destination. Les prises de vue, quant à elles, ont été réalisées par des équipes de Film 06 avec des caméras de nouvelle génération spécialement conçues pour tourner en 360° (six caméras à chaque fois). Elles comprennent un système d’enregistrement synchronisé pour une définition de pixels de haute qualité. Afin d’assembler les prises de vue tournées avec plusieurs caméras, il est utilisé un procédé appelé le "Stitching" qui consiste à mixer les plans tournés et produire un seul film panoramique à 360°.