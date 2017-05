Cannes accueille le 1er Challenge Numérique du Booster Space4Earth

Stimuler la créativité et lancer des applications innovantes à partir de données ouvertes, l'Open Data : c'est l'objectif du Booster Space4Earth qui lance son premier Challenge Numérique Open Data "Risques et Sécurité" à destination de StartUps, TPEs et PMEs. Porté par le Cluster SAFE, le booster est une initiative du COSPACE (Comité de concertation État-Industrie dans le domaine spatial). Une initiative qui s’inscrit dans un contexte de libéralisation et de valorisation des données spatiales donnant notamment aux entreprises un accès gratuit à des informations provenant de satellites. Pour sa première édition, le challenge, qui est organisé avec le soutien de Telecom Valley, s’invite sur le territoire de la ville de Cannes.

La notion de ville numérique intelligente et connectée offre une multitude de possibilités pour améliorer la prévention et la gestion de situation de crise, est-il expliqué. Le Challenge Numérique du Booster Space4Earth vise à libérer le potentiel d’innovation en exploitant les données des systèmes d’information géographique de la ville de Cannes et les produits et services des systèmes spatiaux du programme Copernicus, afin de répondre à cette problématique. Copernicus étant le programme européen de surveillance du climat et d’observation de la Terre basé à la fois sur l’utilisation de systèmes satellitaires et de réseaux de capteurs in-situ.

La réunion de lancement de ce challenge aura lieu le mardi 13 juin prochain, à la Mairie de Cannes et donnera l’occasion de présenter des données ouvertes mises à disposition des participants et de préciser les attentes du challenge. Celui-ci consistera à développer, pendant deux mois, seul ou en équipe un projet à caractère innovant, au sens large, d’une innovation technologique dans la thématique de la gestion de crise. Les projets seront présentés devant un jury de professionnels le 3 octobre prochain, qui désignera le lauréat de cette première édition.

Les prix à gagner sont intéressants :

70 000 €, somme qui pourra être répartie entre plusieurs lauréats, si plusieurs projets sont sélectionnés en phase finale

1 an d’expérimentation & de promotion du projet lauréat sur le territoire de la ville de Cannes !

Contact