Cannes : adieu Roger Moore, l'incomparable 007

"Aujourd’hui, notre cœur est résolument anglais" a souligné le maire de Cannes, David Lisnard, en apprenant le décès de Roger Moore qui fut à l'écran un incomparable James Bond. Après l’attentat perpétré à Manchester, c'est une seconde triste nouvelle qui est venue toucher les Britanniques aujourd'hui mardi en plein 70ème anniversaire du Festival. "Relevant le défi de succéder à Sean Connery, Roger Moore a incarné avec classe James Bond à sept reprises au cinéma et reste, aujourd’hui encore, l’acteur qui a tenu le plus de fois le rôle de l’agent 007", a rappelé le maire de Cannes.

"Il a été l’un des premiers, notamment avec son complice, Tony Curtis, à donner ses lettres de noblesse aux séries télévisées devenues cultes (Amicalement vôtre, Ivanhoé, ou encore Le Saint) auxquelles Cannes va consacrer dès 2018 un Festival international. Roger Moore a ainsi contribué à montrer qu’il n’y a pas de genre mineur lorsque l’on a un talent majeur." Un grand acteur qui était également un amoureux inconditionnel de la Côte d’Azur où il séjournait régulièrement dans sa villa de Saint-Paul-de-Vence. Et David Lisnard de rappeler que Roger Moore "était l’incarnation du chic et de l’élégance So British, comme Cannes sait les apprécier depuis qu’un compatriote Britannique, Lord Brougham, fit de notre ville la destination mondialement connue qu’elle est plus que jamais aujourd’hui".