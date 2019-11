Cannes : Axelle Lemaire en "keynote" au salon de la relation client

Ancienne secrétaire d'État chargée du Numérique et de l'Innovation (2014-2017) Axelle Lemaire assurera aujourd'hui mercredi à 17h30 à Cannes le "keynote" du salon Customer Relationship & Marketing Meetings, rendez-vous d'affaires sur le thème de la relation client et du marketing digital qui se tient les 6 et 7 novembre au Palais des Festivals. Internationaliste et européenne dans l'innovation, le numérique et la data, désormais associée chez Roland Berger, cabinet européen de conseil en stratégie, elle est une observatrice attentive des tendances de la tech au niveau mondial et sensible aux enjeux de transformation des entreprises.

A Cannes, elle interviendra sur le thème "Croissance, confiance et sens : faire face aux trois enjeux de la transformation". Elle partagera ainsi avec les top décideurs conviés à l'événement (plus de 500 cents), sa vision des principaux enjeux auxquels doivent faire face les organisations. Comment intégrer et adopter les meilleures pratiques des start-ups pour grandir ? Comment bâtir sa croissance sur la confiance ? Comment retrouver du sens dans l'action des entreprises ? Face aux géants de la tech, comment maîtriser ses données pour assurer l'attraction et la rétention du client ?

Axelle Lemaire apportera notamment un éclairage singulier sur les défis des "marketers" qui, en tant que responsables de l'expérience client, sont au cœur des enjeux de la transformation. A eux de trouver un équilibre entre l'humain et le digital, la vision du business et l'engagement sociétal des marques.