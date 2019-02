Cannes : b network (gestion d'hébergement) lève 30 M€ !

Créée en 2005 par Stéphane Filone et Stéphane Teboul, la plateforme dédiée à la gestion de l'hébergement pour le compte de grands organisateurs (Cannes Lions, Cop21, MWC de Barcelone…) a levé 30 M€ auprès du fonds Ring Capital. Elle compte ainsi accélérer sa croissance internationale sur l'Europe et l'Asie et renforcer sa capacité R&D.

C'est une société liée au tourisme qui jusqu'à présent n'étaient pas entrée dans le radar des start-ups azuréennes et qui pourtant vient d'annoncer une superbe levée de fonds de 30 millions d'euros. Il s'agit de la plateforme digitale b network à Cannes, dans laquelle vient d'investir aux côtés de partenaires bancaires le fonds Ring Capital, spécialiste du financement de la croissance des entreprises technologiques et digitales. Cette première opération a pour but d’accélérer la croissance internationale de l’entreprise et de renforcer sa capacité R&D afin de devenir l’acteur de référence en Europe et en Asie (une antenne doit être ouverte à Singapour au premier trimestre).

Créée en 2005 et disposant de bureaux à Barcelone, Cannes, Paris et Londres, b network a développé une solution Saas (Software-as-a-service) unique dédiée à la gestion de l’hébergement pour le compte de grands organisateurs d’événements (salons, foires, congrès, événements sportifs, sommets…). S’appuyant sur une plateforme technologique 100% propriétaire et sur des relations privilégiées avec les organisateurs d’évènements et les hôteliers, l’entreprise s’est rapidement imposée sur ce marché et gère aujourd’hui l’hébergement de plus de 130 évènements par an (MWC Barcelona, ILTM, INTA, Cannes Lions, Cop21…).

Avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2018, 85 salariés et un modèle rentable, b network aborde ainsi une nouvelle phase de croissance. Elle sera soutenue par l’expertise opérationnelle de Ring Capital dans les domaines de la tech et du numérique. C'est sur quoi ont misé Stéphane Filone et Stéphane Teboul, fondateurs de la société. "L’expérience de Ring et de son équipe dans l’accélération des sociétés tech sera sans aucun doute un soutien décisif pour nous permettre de hisser b network au niveau des grands acteurs mondiaux de la distribution hôtelière B2B", notent-ils.

"Fort de son outil technologique, b network a la capacité de renouveler le secteur trop peu digitalisé de la distribution hôtelière sur le segment des grands événements internationaux", estime de son côté Nicolas Celier, co-fondateur de Ring Capital. "L’investissement dans b network s’inscrit pleinement dans la stratégie de Ring Capital qui consiste à accompagner des scale-ups techs et digitales françaises pour les aider à devenir des leaders internationaux".