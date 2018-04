Cannes : BrainyUp veut être le LinkedIn et YouTube de la formation

Créée par Lucas Grimont et Arnaud Degrave, la start-up cannoise, qui se présente comme le 1er réseau social intelligent et ludique basé sur le partage de connaissances et développement cognitif, se lance dans le grand vent avec l'ouverture de sa plateforme le 7 mai prochain. Au menu, des MOOCS, des BrainyGames, des vidéos, wikivids, tutoriels... pour un "gai savoir" des temps numériques.

Etre dans le domaine de la formation à la fois LinkedIn et YouTube : on ne reprochera pas à Lucas Grimont, au marketing & communication de la start-up cannoise BrainyUp et à son coéquipier Arnaud Degrave (développement web & audiovisuel) de manquer d'ambition. Créée au début 2017, installée à la Bastide Rouge (la pépinière cannoise de La Bocca) et incubée par PACA-Est, BrainyUp va en tout cas affronter le grand vent du large dès le 7 mai prochain. Après plus de deux ans de développement de sa plateforme, c'est en effet la date de lancement du site.

BrainyUP se présente comme le 1er réseau social intelligent et ludique basé sur le partage de connaissances et développement cognitif. Elle propose à la fois d'améliorer ses compétences avec des formations en ligne certifiantes, de développer ses réflexes, sa mémoire, et son sens de l'analyse à partir de jeux cognitifs, appelés BrainyGames, et également d'élargir son réseau de contacts professionnels.

Responsable de communication digitale, puis chef de projet Web, Lucas Grimont a découvert les MOOCs à leur début. Il a plongé de suite. Il a aujourd'hui à son actif 50 MOOCs finis et validés et a été membre de l'équipe GdP Lab le laboratoire du premier MOOC de France. Un domaine qu'il connaît sur le bout des doigts. Avec lui, BrainyUp lancera ses premiers MOOCs dès le 7 mai. Le business modèle de la société : les créateurs de MOOCs peuvent les poster gratuitement sur la plateforme (habituellement c'est payant), BrainyUp ne se rémunérant que sur les formations diplomantes qui ont été obtenues avec ces cours en ligne.

Aujourd'hui, l'objectif est de faire connaître la plateforme et les services qu'elle peut rendre. Il s'agit ensuite d'enrichir rapidement son contenu et de fédérer une nouvelle communauté autour des MOOCs, de la formation, des jeux cognitifs et, en quelque sorte du "gai savoir". BrainyUp a ainsi lancé une très modeste campagne de financement participatif sur Ulule (3.000€ pratiquement bouclés pour engager la gamification et jusqu'à 120.000€ pour lui permettre de recruter deux nouveaux développeurs). Départ concret de l'aventure le 7 mai.