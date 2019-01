Cannes : comment combattre l'anxiété de la performance

"En finir avec l'anxiété de performance, vers une ébauche de l'harmonie" : c'est le thème d'une conférence qui aura lieu le jeudi 17 Janvier à 18 heures à l’Hôpital de Cannes. Pourquoi appréhendons-nous si négativement le stress et l’anxiété de performance ? Cette communication présente une démarche sur l’anxiété de performance et propose de réfléchir à une conception plus optimiste de la préparation physique et mentale chez l’artiste et plus particulièrement chez le musicien. Comment utiliser les outils dont chaque artiste dispose pour mieux se vivre et apprécier l'art qui anime et passionne?

Organisée par le Dr Pierre-Olivier Védrine (ORL), cette rencontre sera animée par Sandra Huret, psychologue, spécialiste des études sur la créativité, auteure et formatrice. Après la conférence, le contre-ténor, Florent Rami viendra clôturer cette soirée dédiée aux artistes et musiciens sous l'angle de la thérapie, la médecine et les sciences. Le tout pour un événement Art-Médecine-Sciences mettant en lumière une belle complémentarité. Entrée gratuite.