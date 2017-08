Cannes : comment Thales Alenia Space s'est imposé dans les constellations de satellites

La reprise pour le groupe régional Côte d'Azur 3AF, l'association aéronautique et astronautique de France, qui organise avec l'association Cannes Aéro spatial Patrimoine (CASP) une conférence mardi 19 septembre à 18 heures au Palais des Victoires à Cannes-la-Bocca (salle Zadourian) sur le thème de "Thales Alenia Space leader mondial des Constellations de satellites". Vice-Président programmes Constellation Thales Alenia Space, Denis Allard expliquera comment le constructeur cannois, présent dans le domaine des constellations de satellites de télécommunications depuis les années 1990, est devenu le leader mondial dans ce domaine avec plus de 128 satellites actuellement en orbite et presque 200 d'ici mi 2018.

Au travers des programmes Globalstar1, Globalstar2, O3B et Iridium, Thales Alenia Space a démontré sa capacité à concevoir, fabriquer, lancer, déployer et opérer des constellations en orbite basse (LEO) et intermédiaire (MEO). Le déploiement actuel de la constellation Iridium consolide ses compétences système acquises au cours de toutes ces années. Pour faire face au challenge, la société a su d'adapter. En effet, les constellations soulèvent des problématiques bien différentes de celles des satellites géostationnaires :

Produire, tester des satellites à un rythme soutenu (un par semaine pour Iridium)

Lancer des satellites en nombre important dans un délai très court

Prise en compte des contraintes de logistique proportionnelles au nombre de satellites

Maintenir un niveau de qualité tout au long de la phase de production.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles avec contrôle d'identité à l'entrée après réservation le lundi 18 septembre au plus tard auprès de Anne Varennes : anne.varennes@soditech.com ou Tél. 04 9219 4808 / 4800. Voir également le blog de l'association : http://aaafctedazur.blogspot.fr