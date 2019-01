Cannes : crowdfunding et nouveaux outils de financement participatif

Le crowdfunding et les nouveaux modes de financement participatif se présentent de plus en plus comme des solutions pour financer les besoins des entreprises quand les moyens traditionnels ne sont pas en phase avec le projet. Le crowdfunding ou financement participatif, peut être également un bon moyen de diversification de ses ressources financières. C'est ce thème du crowdfunding et des nouveaux modes de financement participatif qui fait l'objet d'un rendez-vous d'info organisé par la CCI Nice Côte d'Azur mardi 5 février de 10h30 à 14h30 à la Pépinière d'entreprises CréACannes, (11 Avenue Maurice Chevalier).

Ce rendez-vous d'info permettra de découvrir les principales plateformes de crowdfunding ainsi que leur fonctionnement afin de reconnaître quelle typologie de financement participatif est la plus adaptée aux besoins de chaque entreprise.