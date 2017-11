Cannes enchaîne : après Trustech, les voyages de rêves de l'ILTM

Cannes enchaine les salons à la charnière de novembre et décembre. Alors que Trustech, le salon de la confiance numérique a commencé ce matin et se terminera vendredi soir, un autre rendez-vous d'affaires se prépare au Palais des Festivals et des Congrès : l'International Luxury Travel Market (ILTM). Cet événement phare de l’industrie du voyage de luxe se tiendra pour la 16e année consécutive à Cannes du 4 au 7 décembre. Un salon professionnel qui n’a cessé de croître depuis sa création.

Aujourd'hui, l'ILTM qui les beaux voyages que l'on puisse faire sur notre planète, se positionne comme l’événement mondial business-to-business de référence attirant les plus grands décideurs internationaux du tourisme de luxe. Les grandes marques d’hôtels, resorts et îles privées, les organisateurs d’expériences authentiques et de plaisirs gastronomiques, les croisiéristes ou encore les prestataires de transports de prestige s’y rencontrent pour séduire les voyagistes spécialisés et les tours opérateurs dans ce secteur toujours très actif.

Avec 4.000 participants, l’ILTM représente la plus forte concentration au monde de professionnels du voyage haut de gamme. A noter que parmi les 250 stands, Cannes aura le sien avec son propre espace pour promouvoir les atouts de la ville en matière de tourisme de luxe, avec notamment des partenaires hôteliers 4 étoiles (Canberra, Cavendish et Garbo) et 5 (Five Seas, Radisson Blu 1835) ou encore le Royal Mougins Golf Resort et l’agence réceptive KTS. Cela sans oublier la présence à ses côtés de l’Office de Tourisme de Deauville dans le cadre du partenariat entre les deux villes. Cinéma, golf, bien-être, établissements hôteliers de luxe, littoral et patrimoine naturels exceptionnels… : autant d’atouts communs que les deux destinations vont défendre ensemble à l'ILTM.